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Советские люди на уникальных цветных фото ученого из США
28.05.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темами исследований профессора Виргинского университета Томаса Т. Хаммонда были не только внешняя политика СССР и экономика Советской России. Он также являлся автором книг о российской истории и целой серии фотографий, посвященных жизни и быту Советского Союза середины 1950—1970-х годов.
Центр изучения России и Восточной Европы Виргинского университета, который основал американский ученый, несколько лет назад оцифровал архив из почти трех тысяч фотографий Хаммонда, сделанных во время поездок в СССР — Россию, Украину, Латвию, Среднюю Азию и на Кавказ. Некоторые из них смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.
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Американский профессор и фотограф Томас Хаммонд занимался изучением истории России и неоднократно бывал в СССР. Благодаря его цветным снимкам сегодня мы можем...
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