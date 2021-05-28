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Советские люди на уникальных цветных фото ученого из США

28.05.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темами исследований профессора Виргинского университета Томаса Т. Хаммонда были не только внешняя политика СССР и экономика Советской России. Он также являлся автором книг о российской истории и целой серии фотографий, посвященных жизни и быту Советского Союза середины 1950—1970-х годов. 

Центр изучения России и Восточной Европы Виргинского университета, который основал американский ученый, несколько лет назад оцифровал архив из почти трех тысяч фотографий Хаммонда, сделанных во время поездок в СССР — Россию, Украину, Латвию, Среднюю Азию и на Кавказ. Некоторые из них смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Американский профессор и фотограф Томас Хаммонд занимался изучением истории России и неоднократно бывал в СССР. Благодаря его цветным снимкам сегодня мы можем...
 
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