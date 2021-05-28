ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждут непростые испытания в начале лета

28.05.2021 11:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждут непростые испытания в начале лета
Картинка носит иллюстративный характер
Сложный период в жизни ждет представителей четырех знаков зодиака в начале лета. Астрологи назвали созвездия, к которым в июне судьба будет особенно неблагосклонна.

Представители этих знаков будут «рыдать ночами в подушку» от свалившихся на их голову проблем. Лето для Стрельцов начнется с больших неприятностей. Причиной станет встреча с давним знакомым, которая всколыхнет не самые лучшие воспоминания. Они будут преследовать представителей этого знака весь июнь.

В начале лета Скорпионам следует внимательней следить за тем, что они говорят. Все сказанное и обещанное придется выполнить, поэтому стоит держать язык за зубами и не разбрасываться пустыми посулами. В противном случае проблемы будут сопровождать Скорпионов все лето.

Тельцам предстоит сделать сложный выбор между работой и семьей. От решения зависит дальнейшая судьба представителей этого знака, велик риск остаться ни с чем.

Рыбам в июне рекомендуется держать себя в руках, не ведясь на многочисленные провокации. Бесить будет все, даже родные и близкие. Астрологи предупреждают, если сдержаться не удастся, жизнь может полететь под откос.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители этих знаков будут «рыдать ночами в подушку».
 
Новости дня
Новости разные
 
Усебеларускі народны сход можа атрымаць права абвяшчаць імпічмент прэзідэнту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by