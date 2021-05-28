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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждут непростые испытания в начале лета Представители этих знаков будут «рыдать ночами в подушку».

Представители этих знаков будут «рыдать ночами в подушку» от свалившихся на их голову проблем. Лето дляначнется с больших неприятностей. Причиной станет встреча с давним знакомым, которая всколыхнет не самые лучшие воспоминания. Они будут преследовать представителей этого знака весь июнь.В начале летаследует внимательней следить за тем, что они говорят. Все сказанное и обещанное придется выполнить, поэтому стоит держать язык за зубами и не разбрасываться пустыми посулами. В противном случае проблемы будут сопровождать Скорпионов все лето.предстоит сделать сложный выбор между работой и семьей. От решения зависит дальнейшая судьба представителей этого знака, велик риск остаться ни с чем.в июне рекомендуется держать себя в руках, не ведясь на многочисленные провокации. Бесить будет все, даже родные и близкие. Астрологи предупреждают, если сдержаться не удастся, жизнь может полететь под откос.