Эксперты: на встрече с Байденом Путин постарается «продать Лукашенко подороже»

Источник материала: UDF



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«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома.) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно».

«Уже сам факт этих переговоров – неприятный сигнал для нашей страны»





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«Скорее всего, там прояснится дальнейшая позиция России по отношению к Лукашенко – в поросах усиления давления на него и спасения. Переговоры с Байденом станут продолжением этой позиции», – сказал Усов.

«Уже сам факт того, что президенты США и России будут обсуждать ситуацию в Беларуси – неприятный сигнал для нашей страны. Запад понимает, что только в силах России изменить ситуацию в Беларуси. Этой встречей он может показать, что готов смириться с фактом, что наша страна попадет под еще большее влияние Москвы – взамен на то, что Путин уберет Лукашенко», – считает Усов.

«Мы знаем, что действия России не соответствуют ожиданиям Европы. Для России теперешние шаги Лукашенко даже выгодны как раздражитель для ЕС, как инструмент по отвлечению внимания Евросоюза от других проблем», – отметил Усов.

«Он постарается продать Лукашенко максимально подороже. Не думаю, что Путин пойдет на сделку с США, если не получит взамен, например, полную отмену всех санкций против России», – полагает Усов.

«Думаю, Лукашенко придется чем-то заплатить за поддержку Москвы в ситуации конфликта с Западом. Россия может попытаться дожать его по вопросу размещения в Беларуси своей военной базы», – считает Усов.

«Лукашенко создал Москве геморрой»





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«Белорусский вопрос попадает в повестку дня не только Евросоюза, но и США, где к инциденту с самолетом отнеслись очень серьезно. Но непонятно, в какой плоскости этот вопрос может обсуждаться на встрече Путина и Байдена, о чем именно они могут вести речь. Одно дело, если президент США просто выскажет свою озабоченность – пожалуй, для белорусских властей это ничем серьезным не закончится. Другое дело, если будет обсуждаться транзит власти в Беларуси, изменение политической системы, новые выборов – тогда это более серьезная постановка вопроса», – сказал Егоров.

«Если белорусский вопрос станет частью пакетных договоренностей. Путин хочет добиться чего-то от Байдена, а Байден от Путина. Беларусь может стать элементом торга между ними. В таком случае последствия для белорусских властей могут быть серьезными. Но ведь не факт, что они смогут договориться. Если же договорятся, то мы увидим это по трансформации позиции России к Беларуси», – считает Егоров.

«Пока Лукашенко оказывается в достаточно уязвимой ситуации, ему нужна поддержка России. Москва эти обстоятельства попытается использовать, чтобы заполучить какие-то части белорусского суверенитета, повысить уровень своего влияния в нашей стране», – отметил Егоров.

«Потому что он создал Москве геморрой. Полностью отказаться от поддержки Лукашенко в России в этой ситуации не могут, но и принимать на себя дополнительную ответственность за своего ближайшего союзника не хотят, ощущая негативную международную реакцию на действие белорусских властей. У России и своих проблем в отношениях с Западом достаточно», – полагает Егоров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: на встрече с Байденом Путин постарается «продать Лукашенко подороже» К каким последствиям могут привести переговоры президентов США и России?

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