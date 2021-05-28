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Что в Экономическом плане ЕС для демократической Беларуси. Тихановская: «Это послание надежды и поддержки»

28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Реализация документа, разработанного и принятого Еврокомиссией при участии народного лидера и ее представителей, начнется с наступлением демократических изменений.

Что в Экономическом плане ЕС для демократической Беларуси. Тихановская: «Это послание надежды и поддержки»

Как сообщает пресс-служба Светланы Тихановской, реформы создадут условия для экономического роста, устойчивости экономики и создания рабочих мест, а заявленный объем финансирования становится первым публично объявленным взносом международного сообщества в построение Новой Беларуси.

По оценкам Офиса политика, полный объем международного финансирования – с учетом Плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ – составит около 10 млрд долларов на первые три года.

Как сообщается, основные положения Экономического плана ЕС включают:

– инвестиционный пакет на 3,6 миллиарда долларов США (3 млрд евро);

– доля грантов (не подлежащих возврату) оценивается в 500 миллионов долларов;

– проведение Инвестиционного форума Беларусь-ЕС высокого уровня под возможности Новой Беларуси;

– проведение Встречи доноров высокого уровня ЕС для выделения грантов для экономической трансформации Беларуси.

Средства будут направлены на поддержку структурных реформ и повышение конкурентоспособности, включая:

– управление экономикой и развитие частного сектора;

– верховенство права и независимая судебная система;

– развитие человеческого капитала, включая сферу образования, социальную защиту и здравоохранение;

– прозрачное, подотчетное, инклюзивное госуправление при участии гражданского общества и под контролем свободных медиа.

Предполагаются объемные инвестиции в современную инфраструктуру, а также в «зеленую» и цифровую трансформацию экономики.

Письмо о запуске Экономического плана ЕС для демократической Беларуси прислала народному лидеру председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что в Экономическом плане ЕС для демократической Беларуси. Тихановская: «Это послание надежды и поддержки»

Что в Экономическом плане ЕС для демократической Беларуси. Тихановская: «Это послание надежды и поддержки»

– Я благодарна ЕС за реализацию Плана, – обратилась Светлана Тихановская. – Это послание надежды и поддержки для белорусского народа.

 
 
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