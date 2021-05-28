«Согласно планам». ВНС может быть наделено правом объявления импичмента президенту

Источник материала: Салiдарнасць

Заявил глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

Всебелорусское народное собрание, согласно планам, будет наделено правом рассматривать вопрос о легитимности выборов президента страны, заявил председатель Конституционной комиссии, сообщает ТАСС .

Он считает, что тем самым ВНС сможет «выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах президента».

Анонсировано, что ВНС может быть наделено правом объявления импичмента президенту страны в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления.

Кроме того, ВНС предлагают считать высшим представительным органом народовластия — такой статус оно должно получить в обновленной Конституции.