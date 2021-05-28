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«Согласно планам». ВНС может быть наделено правом объявления импичмента президенту

28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Заявил глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

Всебелорусское народное собрание, согласно планам, будет наделено правом рассматривать вопрос о легитимности выборов президента страны, заявил председатель Конституционной комиссии, сообщает ТАСС.

Он считает, что тем самым ВНС сможет «выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах президента».

Анонсировано, что ВНС может быть наделено правом объявления импичмента президенту страны в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления.

Кроме того, ВНС предлагают считать высшим представительным органом народовластия — такой статус оно должно получить в обновленной Конституции.

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