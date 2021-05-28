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Политолог: «Лукашенко обеспечивает себе возможность пожизненного управления»
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О планах властей придать Всебелорусскому народному собранию конституционный статус высшего представительного органа народовластия.
– Установление в Конституции статуса Всебелорусского народного собрания как конституционной формы народовластия направлено на укрепление устойчивости системы представительной демократии Беларуси. Предлагается установить в Конституции следующий статус Всебелорусского народного собрания: Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия в Республике Беларусь, – заявил в пятницу глава КС Петр Миклашевич, сообщает
Политолог Павел Усов поясняет: это означает, что в стране полностью изменится структура политических институтов.
– ВНС, как мы знаем, не формируется посредством общих выборов – это назначаемый орган, –
ВНС формирует политбюро, которым будет, скорее всего, Совет Безопасности, и выберет председателя-президента, которым станет естественно Лукашенко.
Соответственно отпадает надобность в проведении выборов президента в 2025 и других годах. Лукашенко обеспечивает себе возможность пожизненного управления. Не исключено, что должность президента будет ликвидирована как таковая, либо лишена своей значимости.
В свою очередь, выборы в парламент вообще станут имитацией имитации, потеряют всякое значение, как и сама роль парламента (которая и так была незначительна), он станет придатком к ВНС.
Таким образом в Беларуси будет оформлена прямая институционная диктатура и уничтожен механизм всеобщих выборов.
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О планах властей придать Всебелорусскому народному собранию конституционный статус высшего представительного органа народовластия.
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