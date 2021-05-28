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Внучка Шушкевича начала голодовку в Варшаве: "Дед, тебе стыдно за меня не будет"

28.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У здания Еврокомиссии в Варшаве начали голодовку активистки "Молодежного хаба" Стася Глинник и Божена Шамович, пишет "Наша Нива".


Стася Глинник / "Вконтакте"


Они требуют, чтобы европейские чиновники ввели новые санкции против режима Лукашенко. Кстати, Стася Глинник — внучка Станислава Шушкевича. 

"Моя внучка делает что хочет, она очень самостоятельная. Стасе уже больше 20 лет. Она окончила Варшавский университет, получает заочно еще одно образование, работает и себя обеспечивает. Я не имею никакого отношения к ее выходам. Я бы хотел, чтобы она нормально работала и жила, но она мне говорит: "Дед, тебе стыдно за меня не будет", — говорит Станислав Шушкевич.

О внучке Станислав Шушкевич говорит, что она трижды была победительницей международных школьных олимпиад по биологии. "За это Лукашенко подписал ей такую бумажку, что она может поступить в любой белорусский вуз без вступительных экзаменов и с повышенной стипендией. Она поступила на биофак, но уже тогда выходила на акции протеста, так когда узнали, что у нее дед Шушкевич, то начали травить ее. В итоге она бросила все — и поехала в Варшаву", — рассказывает бывший руководитель Беларуси.
 
 
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У здания Еврокомиссии в Варшаве начали голодовку активистки "Молодежного хаба" Стася Глинник и Божена Шамович, пишет "Наша Нива".
 
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