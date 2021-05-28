Фотофакт: в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже на экран вывели фото Протасевича





Фото: Telegram-канал, который нельзя называть в Беларуси





В международном аэропорту Шарль-де-Голль в Париже рядом с табло в секторе вылетов появилось фото задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича. Об этом пишет Telegram-канал, сооснователем которого был Протасевич.

Подпись к фото гласит: "Франция и Европейский союз призывают к освобождению Романа".





Как сообщает белорусская редакция "Еврорадио" в Telegram, использованный в аэропорту снимок был сделан в ноябре 2019 года в редакции издания. "Это фото мы сделали в последний рабочий день Романа Протасевича на студии "Еврорадио". Потом пошутили: снимаем на случай уголовного дела..." – говорится в сообщении.





Разместить в терминалах европейских аэропортов фотографии Протасевича призвал 26 мая президент Европейского парламента Давид Сассоли. Его заявление опубликовано на сайте Европарламента.





"Я думаю, что было бы очень позитивным жестом, если бы фотография Романа была выставлена в основных аэропортах стран – членов Европейского союза в знак солидарности и чтобы показать, что мы не подведем его", – говорится в сообщении.





Сассоли также приветствовал адресные и персональные санкции против членов режима Беларуси, блокирование полетов над Беларусью для авиакомпаний ЕС, а также меры против белорусских авиакомпаний, в частности "Белавиа".



