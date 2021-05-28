В Беларуси кризис усыновления. Как его решить

В Беларуси наблюдается кризис усыновления. Об этом говорит статистика.





Показатель национального усыновления (число детей-сирот, усыновленных гражданами Беларуси внутри страны) с начала централизованного учета в 1993 году в 2020-м снизился с 787 до 344, т.е. более чем в два раза.

Такой низкий уровень национального усыновления фиксировался лишь в 2006-м — году активных следственных действий по подозрению в причастности сотрудников центра усыновления к торговле детьми.

По данным сайта центра усыновления, за последние пять лет показатель национального усыновления рухнул с 559 детей в 2016 году более чем в полтора раза и за 2020 год составил 344 ребенка.

Тревожные сигналы дает и анализ соотношения числа национально-усыновленных (344 ребенка) с общим числом подлежащих усыновлению детей (7333).

Разумеется, усыновление не может быть массовой практикой. В Беларуси, как и в других странах, пытающихся реализовать право своих маленьких граждан на жизнь в семье путем усыновления, обоснованным и устоявшимся считается показатель 5-6%. Т.е. от общей численности детей, имеющих право на усыновление, внутри страны усыновляются 5-6% счастливчиков.

У нас этот показатель по итогам минувшего года также съехал и уже составляет 4,6% (в 2016-м — 5,2%). Хотя справедливости ради надо сказать, что самым патовым по этому соотношению был 2018-й: тогда возможность обрети маму и папу путем национального усыновления была предоставлена всего 4% детей-сирот.

Итак, кризис усыновления налицо... Что же стало его причиной?

Вряд ли на положении дел сказалась только эпидемиологическая обстановка 2020-го. Скорее всего, дело в отсутствии на протяжении последних четырех лет системных мер реагирования на изменения в профиле усыновления по показателям возраст и состояние здоровья детей, подлежащих усыновлению.

Усыновление не любит тишины

Первое, что необходимо для повышения количества и улучшения качества усыновления — это социальная реклама. И дело не только в банальном рекламном продукте — видеоролике по ТВ, плакате в метро или билбордах на улице. Дело в том, что усыновление не приемлет тишины.

Если об усыновлении не говорить в педагогической и родительской среде, не упоминать на коллегиях органов управления образованием, в отчетных докладах, в выступлениях в СМИ — вокруг института усыновления образуется информационный вакуум.

В свое время динамику национального усыновления удалось оптимизировать удачными информационными проектами — такими как портал dadomu.by , ежемесячная газета о семейном устройстве, постоянные рубрики в СМИ, в т.ч. электронных.

Сегодня надо искать на этой основе новые способы, иначе всё останется так, как есть, или станет еще хуже.

«Они же все больные…»

Усыновление не совсем здоровых детей — это реальность, и характеризует она процесс усыновления во всех без исключения странах, имеющих необходимость в усыновлении.

Здоровых среди сирот никогда не было, органы прокуратуры в ходе разного рода проверок их много раз искали, но безуспешно, т.к. условия, в которых ребенок живет до помещения в новую семью, такие, что здоровью не способствуют.

Одновременно больные дети, дети с многочисленными диагнозами выгодны системе. Потому что больной ребенок — это защита от семейного устройства, а значит, стабильный контингент учреждения; больной ребенок — это более высокие ставки специалистов по уходу за ним и, разумеется, больший объем выделяемых бюджетных средств.

Пример: совсем недавно две сестрички, ранее воспитывавшиеся в доме ребенка, сразу после устройства в детский дом семейного типа обрели... нет-нет, не маму и папу, как любят красиво выражаться журналисты, а особенности развития на грани инвалидности. Потому что за воспитание ребенка с особыми потребностями тарифная ставка оплаты труда родителей-воспитателей увеличивается. Ни много ни мало на 60 с лишним процентов. Т.е. взрослый в профите, а ребенку клеймо на всю жизнь.

И в интернатных учреждениях, и в профессиональных семьях за воспитание ребенка с диагнозами устанавливаются доплаты. Но можно ли рассматривать как стимул к усыновлению установленное для ребенка-инвалида пособие, дополняющее пособие на усыновленного, спорный вопрос. Скорее всего, стимулировать усыновление детей с особыми потребностями можно созданием поддерживающих условий труда и отдыха для его усыновителей.

Такие меры поддержки можно делать вариативными, предусматривая денежный пакет и социальный, включающий перечень первоочередных прав, и предоставляя право усыновителей самим определять, что использовать — материальные или социальные стимулы.

В 2014 году, чтобы расширить категорию усыновляемых детей, включив в нее детей старше трех лет, в систему мер господдержки усыновителей были внесены изменения, предусмотревшие возможность социального отпуска для усыновителей, принявших в семью ребенка такого возраста.

До какого-то времени эти изменения позволяли оптимизировать усыновление детей старшего дошкольного возраста. Чтобы расширить возрастные границы выбираемых на усыновление, включив в нее детей хотя бы младшего школьного возраста (вдобавок к развитию вариативных практик патронатного воспитания, дающего возможность возрастным детям гостить в семьях), нужно предусмотреть дополнительные меры поддержки семей при приеме на усыновление возрастных детей.

Это реально увеличит шансы детей старшего возраста на новую семью.

Когда кадры решают

Если специалисты не увлечены усыновлением как социальной и философской практикой, если банально не разбираются в тонкостях и хитросплетениях такого уникального способа родительства — такие специалисты больше тормоз, чем локомотив усыновления.

Маленькая иллюстрация: недавно в среде педагогов-психологов социально-педагогических центров страны был объявлен конкурс научно-практических работ «Усыновление: измени одну жизнь».

Сочная фраза и красивая идея, но, к сожалению, непрофессиональная. Дело в том, что усыновление не может изменить одну жизнь. Оно меняет жизни очень многих людей: усыновителей и их близких и родных; усыновленного ребенка и его родственников...

Иными словами, в таких вот «крылатых» фразах — квинтессенция поверхностного и неграмотного подхода к усыновлению. А по большому счету, это неверный ориентир для усыновителей, которые будут видеть в усыновлении односторонний процесс. Главное - взять ребенка в семью, а там само пойдет, ведь мы уже изменили его жизнь...

Объявляя конкурсы с такими «чудесными» названиями, не нужно удивляться отменам усыновления. Одну жизнь (детскую) изменили, свою (взрослую) изменить забыли.

Есть множество способов оптимизировать динамику национального усыновления. Было бы желание и компетенции. В противном случае коммунистический лозунг о том, что «кадры решают всё!», в ситуации с национальным усыновлением приобретает зловещий контекст: похоже, кадры его и порешат...

Во всяком случае, статистика на это активно намекает.

Использованы статистические данные из сборника «Проблемы социального сиротства в цифрах» (ГИАЦ МО РБ, вып. № 20. с. 18).

* Наталья Поспелова — специалист по детско-родительским отношениям, семейному неблагополучию и устройству детей-сирот на воспитание

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