ICAO призвала к сотрудничеству в расследовании инцидента с самолетом Ryanair

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) на экстренном заседании 27 мая призвал все государства ICAO и иных заинтересованных сотрудничать в рамках расследования, связанного с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщается на сайте организации.





Совет предложил помощь и экспертные знания ICAO в этом деле.

Руководящий орган ICAO выразил «серьезную озабоченность в связи с очевидно вынужденным отклонением от маршрута борта Ryanair FR4978, коммерческого пассажирского самолета, выполнявшего рейс в воздушном пространстве Беларуси в воскресенье, 23 мая 2021 года».

Совет подчеркнул «важность установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-то государством — членом ICAO международного авиационного права, включая Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) и дополнения к ней».

«В соответствии со ст. 55 (e) Чикагской конвенции совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов, и в этой связи просил секретариат ICAO подготовить промежуточный отчет совету к следующему заседанию текущей сессии, представить имеющиеся факты и соответствующие правовые инструменты», — говорится в сообщении на сайте организации.

Президент совета организации Сальваторе Скьячитано подчеркнул, что все факты, связанные с инцидентом, «должны быть официально установлены в результате расследования, проведенного секретариатом ICAO». В свою очередь генеральный секретарь ICAO Фан Лю «заверила в полной поддержке и сотрудничестве секретариата организации в реализации этого решения».

О том, что ICAO расследует ситуацию с самолетом Ryanair в Беларуси, вечером 27 мая сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан, который участвовал в экстренном заседании совета организации. По информации Минтранса Ирландии, ICAO должна подготовить промежуточный отчет по инциденту к 25 июня.

ICAO входит в структуру Организации Объединенных Наций.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

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