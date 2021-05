Актриса The Last of Us вернется к роли своей героини и в сериале

Источник материала: Onliner

Мерл Дэндридж вернется к роли Марлин, главной антагонистки первой части The Last of Us, в одноименном сериале по игре. Об этом сообщает ресурс Deadline.

Актриса подарила Марлин голос, внешность и все движения: в игре использовали технологию motion capture для естественного поведения персонажей. Марлин — глава «Светлячков», движения местного сопротивления.

Созданием сериала руководит гейм-директор The Last of Us Нил Дракманн и Крейг Мезин, прославившийся мини-сериалом «Чернобыль». Роль девочки-подростка Элли, главной героини игры, воплотит Белла Рамси, а образ Джоэла достался Педро Паскалю («Нарко»).

Мерл Дэндридж работала и над другими видеоиграми: она озвучивала нескольких персонажей Uncharted 4: A Thief’s End, а также подарила голос Аликс Вэнс в Half-Life 2.