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Дождались! В России стартовал выпуск бюджетного кроссовера Volkswagen Taos

28.05.2021 12:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Volkswagen объявила о старте производства нового кроссовера Taos на территории России. Модель начали собирать на конвейерной линии в Нижнем Новгороде, пишет портал Motor

По данным источника, инвестиции в старт производства SUV составили около шести миллиардов рублей. Завод закупил новое оборудование и построил автоматизированную технологическую линия в цехе сварки для выпуска капотов, багажников и крыльев для Taos.

Дождались! В России стартовал выпуск бюджетного кроссовера Volkswagen Taos

Volkswagen Taos станет самым компактным и доступным кроссовером марки на рынке ТС. Для Беларуси модель будет предлагаться в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive.

Для белорусского рынка кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л. с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Дождались! В России стартовал выпуск бюджетного кроссовера Volkswagen Taos

В список стандартного оснащения, как ожидается, войдут LED-фары рефлекторного типа, подогрев передних кресел, кондиционер, круиз-контроль с ограничителем скорости, экран мультимедийной системы диагональю 6,5 дюйма, аудиосистем с четырьмя динамиками и, вероятно, 8-дюймовая цифровая панель приборов. Кроме того, уже в «базе» кроссовер получит 16-дюймовые диски и шесть подушек безопасности.

Дождались! В России стартовал выпуск бюджетного кроссовера Volkswagen Taos

Премьера модели состоится 3 июля.

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Компания Volkswagen объявила о старте производства нового кроссовера Taos на территории России. Модель начали собирать на конвейерной линии в Нижнем Новгороде, пишет...
 
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