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Кортеж Лукашенко «провожали» в аэропорт гудками протеста
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В сети появилось видео, в котором видно, как в пятницу около полудня кортеж белорусского правителя направляется, проехав проспект Победителей, по мосту через Немигу, и как реагируют авто в пробке.
А именно, клаксоны массово гудели, таким образом, выражая протест.
Фото «Пул первого»
Напомним, в пятницу Александр Лукашенко улетел в Сочи
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В сети появилось видео, в котором видно, как в пятницу около полудня кортеж белорусского правителя направляется, проехав проспект Победителей, по мосту через...
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