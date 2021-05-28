Психолог: «Для того, чтобы завтра было лучше, надо показать, что ты человек и заслуживаешь уважения»

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Владимир Янчук — о том, можно ли привыкнуть к насилию и репрессиям, и о проблеме, которую создают себе пассивные люди.





— Человек — существо адаптивное и может приспособиться к чему угодно, — отмечает профессор-психолог в интервью Еврорадио . — Различие между людьми активными и пассивными заключается в чем? Человек пассивный приспособится, найдет для себя какие-то выходы.

Владимир Янчук приводит пример, как в соцсетях люди делятся своим опытом, как приспособиться к жизни в Беларуси сегодня: кто-то занимается цветоводством или находит хобби, другие окунаются с головой в работу.

— Меня все время мучает мысль: ну, хорошо, заняться можно, успокоиться условно можно, но ты ушел, а процесс-то идет. Изменения продолжаются.

Психолог обращает внимание на еще одну национальную особенность белорусов — наше нежелание инвестировать в будущее.

— Для того, чтобы завтра было лучше, чем сегодня, надо и пояса зажать. Для того, чтобы завтра было лучше, чем сегодня, надо и голос подать. А прежде всего, надо показать, что ты человек и заслуживаешь уважения.

Потому что человек, заслуживающий уважения, вызывает соответствующее отношение. А человек, не показывающий, что он себя сам уважает, вызывает стремление еще больше закрутить гайки, еще больше приложить схемы «не высовывайся».

«Не высовывайся, а то худо будет». «Не высовывайся, а то тебя побьют». «Не высовывайся, потому что тебя посадят». И так далее. И мы смиренно говорим: посадят — значит, высовываться не надо.

А не будешь высовываться — вероятность, что тебя посадят, еще больше. …Ты ведь не закопался, а на самом деле голову в песок закопал. Ты создал себе проблему.

По мнению психолога, проблема «закопавшегося» заключается в том, что люди, управляющие им, пришли к выводу: так можно.

— Самое главное — все, что происходит, — это деяние собственных рук. Как психолог я понимаю, что все процессы сводятся к тому, что люди организуются в сообщество и люди (не Бог, не правитель, не кто-то другой) договариваются о правилах совместного проживания.

И эти люди могут договориться о правилах, которые способствуют тому, что они могут добиться многого. И эти же люди могут взирать на то, что другие люди, которые пользуются ресурсом того, что они выше их по полномочиям, большее время гайки закручивают. Причем делают это в опережающем режиме

Владимир Янчук приводит пример, как рассуждают пассивные люди: «Я на митинги не хожу, чего мне волноваться? А те пусть боятся».

— А оказывается, проблемы у меня возникают. И от того, что я молчать буду и в опережающем режиме не реагировать и не показывать простой вещи, что вообще-то тебе это не нравится и объяснять, почему, и идти и высказывать свою позицию: я не согласен с этим.

Психолог подчеркнул, что люди, которые не молчат, добиваются гораздо большего, чем те, кто занимает позицию невмешательства в происходящее.

— Эта перспектива будет постоянно усугубляться, и чем больше будет пассивное созерцание, тем хуже будут последствия, — прогнозирует эксперт.