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Глава Минздрава: Число госпитализаций больных Covid-19 снижается

28.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число госпитализаций людей, больных Covid-19, снижается, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Мы сейчас видим как минимум стабилизацию заболеваемости. Об этом говорим уже в течение месяца. Последняя неделя - легкое снижение числа госпитализаций", - сказал Пиневич. Его цитирует официальный Telegram-канал Минздрава.

По словам министра, это связано с сезонным фактором, а также вакцинацией. На первом этапе были привиты те категории населения, которые наиболее уязвимы, напомнил Пиневич. Также вакцинировались сотрудники больниц, интернатных учреждений, школ, люди пожилого возраста и наиболее уязвимые категории.

"Темпы вакцинации будут увеличиваться, поэтому мы достаточно позитивно смотрим на предстоящий период", - сказал министр.

По данным Минздрава, на сегодняшний момент более 491, 2 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против Covid-19, более 294,3 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, пишет smartpress.by
 
 
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Число госпитализаций людей, больных Covid-19, снижается, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
 
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