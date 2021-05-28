Приостановлены чартерные программы на отдых в Черногорию, Албанию и Болгарию













В связи с запретом на полеты в воздушном пространстве Украины, консолидатор сообщает о приостановке чартерной полетной программы ОАО «Авиакомпания «Белавиа» в Черногорию, Албанию и Болгарию.





В данный момент решается вопрос о вывозных рейсах, об этом будет сообщено дополнительно.



