ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приостановлены чартерные программы на отдых в Черногорию, Албанию и Болгарию

28.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом сообщает консолидатор рейсов «Аэротрэвел».




В связи с запретом на полеты в воздушном пространстве Украины, консолидатор сообщает о приостановке чартерной полетной программы ОАО «Авиакомпания «Белавиа» в Черногорию, Албанию и Болгарию.

В данный момент решается вопрос о вывозных рейсах, об этом будет сообщено дополнительно.

По забронированным заявкам гарантирован возврат/депонирование/перенос оплаченных денежных средств, сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская распавяла, што Захад гатовы даць Беларусі каля 10 млрд USD у выпадку дэмакратычных зменаў у краіне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by