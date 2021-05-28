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В случае новых президентских выборов Евросоюз обещает Беларуси помощь 10 миллиардов долларов. Не кредит а помощь!

28.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕС опубликовал план финансовой помощи Новой Беларуси. Часть денег можно будет даже не возвращать.

В случае новых президентских выборов Евросоюз обещает Беларуси помощь 10 миллиардов долларов. Не кредит а помощь!
Фото Reuters
В опубликованном экономическом плане ЕС для демократической Беларуси,
Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен прислала 28 мая Светлане Тихановской письмо, в котором гарантировала запуск плана экономической помощи Беларуси. Естественно, не сейчас.

В опубликованном экономическом плане ЕС для демократической Беларуси, разработанном и принятом Еврокомиссией при участии Светланы Тихановской и её представителей, говорится о предоставлении помощи правительству страны после проведения новых прозрачных выборов президента.

«Заявленный объем финансирования становится первым публично объявленным взносом международного сообщества в построение Новой Беларуси. На начальном этапе и в последующем ожидается участие международных финансовых институтов (прежде всего, МВФ, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация), а также правительств стран Запада», — сообщили в пресс-службе Светланы Тихановской.

По оценкам Офиса лидера белорусской оппозиции, полный объем международного финансирования – с учетом Плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ – составит около 10 млрд долларов на первые 3 года «новой Беларуси».

Примерно 500 млн. долларов будут выданы на безвозмездной основе.

Основные положения плана включают:


– инвестиционный пакет на 3,6 миллиарда долларов США (3 млрд евро);
– доля грантов (не подлежащих возврату) оценивается в 500 миллионов долларов;
– проведение Инвестиционного форума Беларусь-ЕС высокого уровня под возможности Новой Беларуси;
– проведение Встречи доноров высокого уровня ЕС для выделения грантов для экономической трансформации Беларуси.
Средства будут направлены на поддержку структурных реформ и повышение конкурентоспособности, включая:

– управление экономикой и развитие частного сектора;
– верховенство права и независимая судебная система;
– развитие человеческого капитала, включая сферу образования, социальную защиту и здравоохранение;
– прозрачное, подотчётное, инклюзивное госуправление при участии гражданского общества и под контролем свободных медиа.
Предполагаются объёмные инвестиции в современную инфраструктуру, а также в «зелёную» и цифровую трансформацию экономики.

Светлана Тихановская ла благодарность ЕС за создание такого плана. «Это действительно послание надежды и поддержки для беларусского народа, как и написала Урсула фон дер Ляйен», — заявила лидер белорусской оппозиции.

О плане финансовой помощи Беларуси в случае проведения демокртических реформ заговорили ещё осенью 2020 года.

14 сентября премьер-министр Польши Моравецкий даже провел в канцелярии очередную встречу с представителями парламентских клубов и кругов по ситуации в Беларуси. Во время заседания он заявил, что разработал план по поддержке белорусской экономики в случае проведения повторных выборов.

Лукашенко призвал не верить в обещанные миллиарды

26 мая 2021 года, выступая перед депутатами и «мнениесоздающими людьми» Александр Лукашенко заявил, что не верит, что запад даст Беларуси деньги на реформы просто так. И призвал «идти своим путем».

Он заявил, что те три миллиарда, которые Беларуси уже давно «сулят за реформы», это всего лишь, например, треть стоимости БелАЭС. Взамен же требуют «реформы», суть которых — «уничтожение белорусской экономики».

«В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки», — заявил Александр Лукашенко.
 
 
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ЕС опубликовал план финансовой помощи Новой Беларуси. Часть денег можно будет даже не возвращать.
 
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