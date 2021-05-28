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Украина запрещает транзит для белорусских самолетов. Даже в Египте отдых накрылся?
Источник материала: Партизан
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая, пишет РБК-Украина.
По информации издания, такое решение на внеочередном заседании сегодня утром одобрило украинское правительство.
С 26 мая белорусские самолеты не имеют права садиться в украинских аэропортах. Теперь им запрещено даже пролетать над территорией Украины.
Запрет начнет действовать с 00:00.
Таким образом, под угрозой оказались все трансферные рейсы в Египет и из Египта, которые проходили над территорией Украины. Теоретиески возможны полеты в обход, через Россию. Но между Росией и Египтом нет авиасообения.
Как будут возвращааться домой туристы, которые буквально вчера еще вылетали на отдых в Египет, пока непонятно.
На данный момент уже закрыты чартерные программы в Черногорию, Албанию и Болгарию. Из-за решения Украины могут закрыться и остальные "окна", которые оставались для отдыха. Останется только Россия.
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Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая, пишет РБК-Украина.
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