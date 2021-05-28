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ВНС в законе. Собранию предлагается предоставить право решать вопрос о легитимности выборов президента

28.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всебелорусскому народному собранию предлагается предоставить право решать вопрос о легитимности выборов Президента, сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия и государства следует наделить правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов Президента Республики Беларусь и тем самым выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах Президента. Таким образом окончательная политическая и конституционно-правовая оценка выборов будет выражена особым субъектом политико-правовых отношений - высшим представительным органом народовластия - ВНС", - сказал Петр Миклашевич.


Сегодня проходит пятое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.
 
 
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Всебелорусскому народному собранию предлагается предоставить право решать вопрос о легитимности выборов Президента, сообщил сегодня журналистам председатель...
 
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