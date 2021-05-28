В Берлине заложили общий храм для христиан, иудеев и мусульман

Современное здание из желтого песчаника высотой 42 метра будут строить на площади Петриплатц, на месте фундамента разрушенной церкви XIII века Петрикирхе. Церковь находилась на границе двух городов - Берлина и Кельна, которые впоследствии сформировали город Берлин. В здании будут, фактически, находиться отдельно церковь, синагога и мечеть, которые будут объединены одним общим залом.

пишет interfax.by На церемонии закладки присутствовал спикер бундестага Вольфганг Шойбле, который назвал проект "необыкновенным", поскольку тот был инициирован священнослужителями - представителями трех религий,interfax.by





Стоимость строительства оценивается в 47,3 миллиона евро. До сих пор было собрано 40 миллионов - деньги поступили их федерального и земельного бюджетов, а также в виде частных пожертвований из более чем 60 стран. Предполагается, что строительство будет завершено в 2024-2025 гг.



