Головченко: Ответом мировым потрясениям станет укрепление региональной интеграции в СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск принимает заседание Совета глав правительств СНГ. Сегодня основная часть переговоров. Они проходят в узком и широком формате. Какие темы обсуждают, знает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сейчас идет основная часть заседания. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на правах председательствующей страны открыл форум. Заявил, что сейчас, как никогда, ценно сотрудничество в Содружестве. В конгресс-холле «Президент-отеля» обсуждают совместную борьбу с пандемией и восстановление экономики в странах СНГ.

«Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом по многим направлениям, наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. Активно продолжая расширять многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризисы», – заявил Головченко.

Перед началом заседания участников принимал президент Беларуси. Он отметил, такие встречи в очном формате особенно важны. Напомним, в этом году главы правительств видятся впервые.

«Своим приездом вы всем показываете очень важный пример, что нельзя сидеть все время взаперти. Для нас тоже это пример. Нужно открываться, вести живой диалог, идти друг другу навстречу. Согласитесь, никакие даже самые современные технические средства связи, которыми мы вынуждены порой активно пользоваться, не могут заменить доверительное общение. Тем более что вопросов для обсуждения всегда было много, и сегодня их не меньше», – констатировал Лукашенко.

Говорил президент и о председательстве Беларуси в Содружестве в этом году. Отметил, что сейчас важно сосредоточиться на развитии общего экономического пространства.

«Одним из незыблемых приоритетов внешней политики Республики Беларусь сегодня является развитие связей внутри нашего объединения. Наиболее актуальные задачи Содружества мы обозначили в программных документах белорусского председательства, также продвигаем их и в формате ЕАЭС. Многие из них нами уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России. Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства», – добавил президент Республики Беларусь.

После встречи с Лукашенко главы делегаций возложили цветы к монументу на Площади Победы и почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Затем участники вернулись в «Президент-отель». По итогам заседания будет подписано несколько международных документов. Например, о пресечении и предупреждении использования ложных товарных знаков и географических указаний. Также утвердят Концепцию о сотрудничестве по использованию материальных ресурсов стран.