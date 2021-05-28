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Лукашенко: СНГ подтвердило свою жизнеспособность в непростое время

28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск принимает заседание Совета глав правительств СНГ. Сегодня основная часть переговоров. Они пройдут в узком и широком формате. Какие темы обсудят, расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

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Основная часть заседания начнется, когда главы делегаций прибудут в Президент-отель. Утром они встречались с Александром Лукашенко. Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. Президент Беларуси поприветствовал гостей и заявил, что СНГ состоялось, а Содружество вновь подтвердило свою жизнеспособность в это сложное время.

Говорили и о международной повестке. Лукашенко уверен: идет целенаправленная работа внешних сил против Содружества. Важна интеграция. Основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.

Повестка на заседании Совета глав правительств стран СНГ насыщенная. Учитывая, что в этом году они впервые видятся в очном формате. Обсудят вопросы экономического развития стран СНГ, борьбу с пандемией, занятость населения в сложный период.

Также подпишут ряд документов. Например, о предупреждении и пресечении использования ложных товарных знаков и географических указаний.



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Теги: Минск
 
 
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Минск принимает заседание Совета глав правительств СНГ.
 
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