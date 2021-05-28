Экс-президент Украины Кравчук резко прошелся по Лукашенко и предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу

Переговоры Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе «должны быть обязательно перенесены». Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.





Глава украинской делегации в ТКГ считает, что после задержания Романа Протасевича в Минске переговорную площадку необходимо сменить, пишет «ГА» .

«На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, который установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяют считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров», — заявил Кравчук.

По его словам, проблема уже назрела, учитывая то обстоятельство, что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

«По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если в России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины», — пояснил украинский экс-президент.

Он добавил, что в этом вопросе прежде всего должна учитываться позиция спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ посла Хайди Грау.