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Страсти по "Евровидению": Wonderzine отреагировал на обвинения Манижи

28.05.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Главный редактор Wonderzine отреагировала на обвинения певицы Манижи и ее решение подать в суд на издание: комментарий Юлии Таратуты был опубликован в Instagram.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Манижа рассекретила известного возлюбленного

Участница "Евровидения-2021" оказалась в центре очередного скандала. В своем микроблоге Манижа заявила, что подает в суд на Wonderzine за клевету. Оказалось, что певицу не обрадовала статья главреда портала, в которой ведется повествование о якобы могущественных покровителях певицы и ее продвижении на песенном конкурсе.

Юлия Таратута решила отреагировать на слова Манижи и ее решение подать иск: официальный комментарий редактора был опубликован в Instagram издания.

Таратута подчеркнула, что в момент написания статьи ссылалась на сведения Telegram-сообществ и "Ленправды". Юлия также восхитилась скоростью, с которой Манижа отреагировала на ее колонку, так как ранние попытки выйти на связь и взять у певицы комментарий не увенчались успехом. Сангин находилась вне досягаемости и ее контактами располагал лишь Первый канал.

"Текст, который возмутил исполнительницу - не расследование, а колонка. В нем высказывается частное мнение. Я не только не отказываюсь от своих слов и гипотез, но и считаю принципиально важным обсуждать их с читателями", - заявила редактор и добавила, что уже переговорила со своими юристами.

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Участница "Евровидения-2021" решила подать в суд на популярное женское издание из-за колонки редактора и уже получила обратную связь.
 
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