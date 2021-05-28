Оставляют деньги в детских товарах. Супруги из США нашли необычный способ помочь молодым родителям

Источник материала: ОНТ

Необычную историю опубликовал ridus.ru .

Кристалл Дахани и ее муж Патрик из Калифорнии (США) очень нуждались в деньгах, когда у них появился первый ребенок. Поэтому сейчас молодым родителям они стараются помочь.

В различных магазинах Target по всей Южной Калифорнии пара оставляет внутри детских товаров деньги: в коробках с подгузниками, в банках с молочной смесью и др. В товары они уже положили в сумме около 1000 долларов. Кроме того, Кристалл основала компанию, оказывающую поддержку в грудном вскармливании родителям по всему миру – Milky Mama.

Супруги надеются, что их действия вдохновят других быть добре к тем, кто воспитывает детей. Кристалл и Патрик кладут деньги только в те упаковки, в которых есть защитная мембрана. Так они заботятся о безопасности продуктов.





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