|
Оставляют деньги в детских товарах. Супруги из США нашли необычный способ помочь молодым родителям
Источник материала: ОНТ
Необычную историю опубликовал
Кристалл Дахани и ее муж Патрик из Калифорнии (США) очень нуждались в деньгах, когда у них появился первый ребенок. Поэтому сейчас молодым родителям они стараются помочь.
В различных магазинах Target по всей Южной Калифорнии пара оставляет внутри детских товаров деньги: в коробках с подгузниками, в банках с молочной смесью и др. В товары они уже положили в сумме около 1000 долларов. Кроме того, Кристалл основала компанию, оказывающую поддержку в грудном вскармливании родителям по всему миру – Milky Mama.
Супруги надеются, что их действия вдохновят других быть добре к тем, кто воспитывает детей. Кристалл и Патрик кладут деньги только в те упаковки, в которых есть защитная мембрана. Так они заботятся о безопасности продуктов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычную историю опубликовал ridus.ru. Кристалл Дахани и ее муж Патрик из Калифорнии (США) очень нуждались в деньгах, когда у них появился первый ребенок. Поэтому...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)