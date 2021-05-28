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Презентация нового издания Данте «Божественная комедия» пройдет на борту международной космической станции
Источник материала: ОНТ
От земных дел к космическим. Шедевр Данте «Божественная комедия» отправится в космос. Презентация нового издания знаменитой книги пройдет на борту международной космической станции уже осенью.
В издательстве отмечают, текст не набран и отпечатан, а вырезан лазерным лучом на листе титана.
Такая книга выдержит любые температуры и нагрузки. После необычное издание «Божественной комедии» вернётся на землю, где его продадут на аукционе.
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Презентация нового издания Данте «Божественная комедия» пройдет на борту международной космической станции
От земных дел к космическим. Шедевр Данте «Божественная комедия» отправится в космос. Презентация нового издания знаменитой книги пройдет на борту международной...
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