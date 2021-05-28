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Принимать горячий душ может быть опасно! Причина вас удивит!

28.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принимать горячий душ может быть опасно! Причина вас удивит!

Многие знают, что контрастный душ полезен для здоровья организма в целом. А как насчет горячего душа? Полезен он или вреден? Сегодня раскроем эту тему в нашей статье.


Горячий или теплый?

По санитарным нормам максимальный градус горячей воды – 75°С.  Такая температура помогает устранить все вредоносные бактерии. Но для человека максимально допустимый градус воды – 49°С. Если температуру повысить всего на 3 градуса, то через 2 минуты можно с легкостью получить ожог.


Фото: soulpost.ru

Дерматологи рекомендуют принимать душ температурой 44°С. Это оптимальная температура воды, которая избавит вас от бактерий и смоет грязь.

Многим нравятся стоять под горячим потоком воды, но как это воздействует на организм?

1. Кожа может получить раздражение. Слишком горячая вода не только избавит вас от бактерий, но и смоет кожное сало, а оно увлажняет кожу и создает защиту от микробов.

2. Кожа после горячей воды становится сухой, в некоторых случаях даже слишком. Поэтому такие процедуры противопоказаны людям с псориазом, экземой и дерматитом.

3. Принятие горячего душа дает дополнительную нагрузку на сердце. Поэтому людям с низким давлением это противопоказано. Безобидная процедура может привести к обмороку.

А как же насчет пользы?

Конечно, у горячего душа есть и положительные стороны. Например, горячая вода поможем вам при простуде. Если вы будете дышать теплым водяным паром, то процедура высмаркивания будет облегчена в разы. То же самое и с кашлем.


Фото: bioconsulting.ru

Если вы примите горячий душ за 1-2 часа до сна, то ваш сон станет намного крепче и здоровее. Мышцы согреются и расслабятся, вы получите истинное удовольствие.

Хотите снять стресс? Бегите под горячий душ. Такой душ вас расслабит, а еще снимет головную боль и мышечную.

Кому горячий душ категорически нельзя принимать?

Если у человека диабет, и он только что сделал инъекцию инсулина, то под горячий душ идти ни в коем случае нельзя. Причина проста – так как горячий душ стимулирует кровоток, то и инсулин начинает усваиваться быстрее, чем это нужно. Также при этом заболевании есть вероятность того, что нарушится терморегуляция, вследствие чего будет перегрев всего организма. Самая оптимальная температура воды для людей с диабетом – 35°С.


Фото: 78centr.ru

Делаем выводы


Фото: chistayrabota.ru

Если вы считаете себя полностью здоровым человеком, то можете принимать душ под водой до 44°С.

Если ваша кожа сухая, у вас есть диабет или проблемы с сердцем – 35°С.

Мы рекомендуем в любом случае не стоять под горячим душем больше 10 минут, чтобы избежать перегрева или сухости кожи. 10 минут вполне достаточно, чтобы смыть с себя бактерии и грязь, снять стресс, избавиться от головной и мышечной боли, облегчить симптомы простуды и спокойно уснуть. 


По материалам сайта cuprum.media

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Многие знают, что контрастный душ полезен для здоровья организма в целом. А как насчет горячего душа? Полезен он или вреден? Сегодня раскроем эту тему в нашей...
 
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