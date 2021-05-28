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Сборная Швеции по хоккею в нашей группе после четырех матчей занимает последнее место

28.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Швеции по хоккею в нашей группе после четырех матчей занимает последнее место

«Тре Крунур» по ходу последнего поединка выигрывали у чехов (2:0). Но каким-то невероятным образом в третьем периоде пропустили четыре гола. 

На 42-й минуте Якуб Врана отыграл первую шайбу, на 45-й Ян Коварж сравнял счёт, а еще через 4 минуты Лукаш Клок забросил третью шайбу Чехии. 

4-й гол на счету Якуба Флека в пустые ворота. Сборная Финляндии возглавила группу «B». Финны без особых проблем победили команду Италии – 3:0. Дубль в активе Томи Сунда.

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«Тре Крунур» по ходу последнего поединка выигрывали у чехов (2:0). Но каким-то невероятным образом в третьем периоде пропустили четыре гола.  На 42-й минуте Якуб Врана...
 
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