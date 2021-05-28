В Сочи полиция за хулиганство задержала «осла», «коня» и «зебру»

Источник материала: ОНТ

За мелкое хулиганство в Сочи полиция задержала аниматоров, одетых в костюмы осла, коня и зебры. Об этом сообщили в местном УВД.

По информации полиции, аниматоры приставали к прохожим, предлагая сфотографироваться, а потом за свои услуги требовали деньги. На отказ – нецензурно выражались в их адрес.

За мелкое хулиганство нарушители получили пять суток ареста.

Фото: © УВД по Сочи

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