На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

Источник материала: ОНТ

На Курильском острове Парамушир вулканологи зафиксировали активность. Произошел пепловый выброс на три километра, передаёт пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области на своем сайте .

Как сообщают специалисты, пепловый шлейф распространился на три километра к северо-востоку от вулкана. Объявлен оранжевый код опасности для авиации. Это значит, что вулкан является потенциально опасным и имеет высокую вероятность извержения.

По информации МЧС, угрозы для населения нет.

Высота вулкана – 1156 м. Он находится в северной части острова.

Фото: МЧС России

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