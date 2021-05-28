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На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км
Источник материала: ОНТ
На Курильском острове Парамушир вулканологи зафиксировали активность. Произошел пепловый выброс на три километра, передаёт пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области на своем
Как сообщают специалисты, пепловый шлейф распространился на три километра к северо-востоку от вулкана. Объявлен оранжевый код опасности для авиации. Это значит, что вулкан является потенциально опасным и имеет высокую вероятность извержения.
По информации МЧС, угрозы для населения нет.
Высота вулкана – 1156 м. Он находится в северной части острова.
Фото: МЧС России
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На Курильском острове Парамушир вулканологи зафиксировали активность. Произошел пепловый выброс на три километра, передаёт пресс-служба Главного управления МЧС...
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