ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

28.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

На Курильском острове Парамушир вулканологи зафиксировали активность. Произошел пепловый выброс на три километра, передаёт пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области на своем сайте

Как сообщают специалисты, пепловый шлейф распространился на три километра к северо-востоку от вулкана. Объявлен оранжевый код опасности для авиации. Это значит, что вулкан является потенциально опасным и имеет высокую вероятность извержения.

По информации МЧС, угрозы для населения нет.

Высота вулкана – 1156 м. Он находится в северной части острова. 

Фото: МЧС России

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Курильском острове Парамушир вулканологи зафиксировали активность. Произошел пепловый выброс на три километра, передаёт пресс-служба Главного управления МЧС...
 
Новости дня
Новости разные
 
Символично? Лукашенко пригласил глав правительств СНГ посетить Беловежскую пущу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by