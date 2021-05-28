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Беларусь направила ноту протеста 8 странам из-за заявления по рейсу Ryanair

28.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь направила ноту протеста 8 странам из-за заявления по рейсу Ryanair

Беларусь направила ноту протеста 8 странам из-за заявления по рейсу Ryanair. Перед этим на закрытом обсуждении на Совете безопасности ООН представители Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии приняли заявление, в котором утверждается, что рейс из Афин в Вильнюс посажен по выдуманным причинам. В ноте отмечается, что представители государств дали оценку ситуации до расследования.

О намерении его провести на пятый день после инцидента заявили в Международной организации гражданской авиации.

Напомним, рейс из Афин в Вильнюс сел в Национальном аэропорту после сообщения о минировании. В ряде стран это стало поводом обвинить Минск в принудительной посадке самолёта и закрыть своё небо для белорусских воздушных судов. В результате «Белавиа» вынуждена по независящим от неё причинам отменить рейсы в 12 городов. Также европейские авиакомпании начали разрабатывать маршруты в обход Беларуси. Однако они не получают разрешение на вход в воздушное пространство России. Второй день подряд из-за этого отменяют рейс из Парижа в Москву, не вылетел самолёт и из Вены.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь направила ноту протеста 8 странам из-за заявления по рейсу Ryanair. Перед этим на закрытом обсуждении на Совете безопасности ООН представители Эстонии,...
 
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