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Картофельная бабка со шкварками – вкуснее не бывает! Как легко приготовить традиционное блюдо?

28.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Картофельная бабка со шкварками – вкуснее не бывает! Как легко приготовить традиционное блюдо?

Картофельная бабка – популярное белорусское блюдо. Это сытная, простая и невероятно вкусная еда. А готовить ее очень легко.

  1. Сначала приготовьте зажарку. Мелко порежьте 400 г свинины (выбирайте части, где есть мясо с салом). Некрупными кубиками нарежьте одну среднюю луковицу. Обжарьте свинину и лук до золотистого цвета на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Посолите и поперчите готовую начинку по вкусу.
  2. Готовим бабку. Измельчите 2 кг картофеля и одну большую луковицу (электрическим блендером, при помощи мясорубки с мелкими отверстиями или мелкой терки). Добавьте в получившуюся массу 1 ст. л. муки и одно яйцо. Все ингредиенты перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Зажарку и картофельную массу смешайте, выложите в смазанную растительным маслом форму (глубокая сковорода или стеклянная форма, утятница, чугунок, горшочек), накройте крышкой или фольгой. Разогрейте духовку до 180°C, поставьте туда форму. Запекайте 40 мин. под крышкой, чтобы бабка пропеклась внутри, затем снимите крышку и запекайте еще 20 мин. За 10 мин до окончания приготовления снимите крышку, чтобы сверху образовалась аппетитная золотистая корочка.
  4. Готовую картофельную бабку подавайте горячей, с зеленью, сметаной или сливочным маслом.

Секреты приготовления:

- чтобы картофель не потемнел во время приготовления, и бабка получилась красивого, золотистого цвета, используйте проверенные лайфхаки;

- вместо мяса с салом для бабки можно использовать свиной, говяжий или куриный фарш. При этом, в форму сначала выложите половину картофельной массы, потом – зажарку с фаршем, а наверх – картофельную массу, оставшуюся часть.

Фото: povar.ru

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Картофельная бабка – популярное белорусское блюдо. Это сытная, простая и невероятно вкусная еда. А готовить ее очень легко. Сначала приготовьте зажарку. Мелко...
 
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