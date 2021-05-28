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Александр Лукашенко рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией

28.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией

28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией, сообщает РИА Новости.

Глава белорусского государства отметил, что собирается поднять этот вопрос на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Сочи уже сегодня.

Фото: president.gov.by

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28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает...
 
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