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Александр Лукашенко рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией
Источник материала: ОНТ
28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией, сообщает
Глава белорусского государства отметил, что собирается поднять этот вопрос на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Сочи уже сегодня.
Фото: president.gov.by
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28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает...
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