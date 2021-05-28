Прошла жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2021 по волейболу: с кем будет состязаться сборная Беларуси

Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по волейболу после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2021 попала в группу «B».

Где среди ее соперников будут команды Чехии, Италии, Словении, Болгарии и Черногории. Все матчи пройдут в городе Острава. Чемпионат Европы состоится с 1 по 19 сентября в четырех странах – Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Из 24 команд-участниц в плей-офф выйдут 16 лучших (по 4 из каждой группы).

Напомним, что в квалификации континентального форума сборная Беларуси заняла второе место. Сейчас наша команда отправилась в Прагу, где в ближайшее время начнет выступление в Золотой Евролиге.

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