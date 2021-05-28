Лукашенко поздравил белорусских пограничников с профессиональным праздником

Источник материала: ОНТ

Под их защитой рубежи нашей Родины. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. Торжественные события проходят на протяжении дня. С профессиональным праздником представителей сложной и ответственной профессии поздравил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские пограничники – настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков. В поздравлении говорится, что сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан. Особые слова благодарности наш Президент адресовал ветеранам-пограничникам, посвятившим всю свою жизнь служению стране и народу. Утром торжества начались с минуты молчания – как дань памяти тем, кто погиб в Великой Отечественной войне. А после руководство госпогранкомитета, сотрудники и ветераны войск возложили цветы к монументу Победы. Традиционное шествие пограничников продолжилось к острову Мужества и Скорби.

Сотрудники органов пограничной службы защищают рубежи протяжённостью более трёх с половиной тысяч километров. Обеспечивать охрану позволяют современные технологии и новейшее оборудование – системы наблюдения с искусственным интеллектом, беспилотники, а также сигнализационные комплексы. Несмотря на серьёзную охрану, Беларусь всегда открыта для гостей – эта позиция не менялась никогда.

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