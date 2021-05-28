Сикорский принял участие в заседании Совета ICAO по вопросу посадки самолёта Ryanair

Источник материала: ОНТ

Директор Департамента по авиации Артём Сикорский накануне принял участие в заседании Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросу посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Национальном аэропорту Минск, передаёт БЕЛТА.

В заседании в формате видеоконференции приняли участие 36 государств – членов Совета ICAO. Также в качестве заинтересованных сторон присутствовали представители Литвы, Польши и Ирландии.

Фото: БЕЛТА

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