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Роман Головченко встретил участников заседания Совета глав правительств СНГ
Источник материала: ОНТ
До приезда во Дворец Независимости участников заседания Совета глав правительств СНГ встретил премьер-министр Беларуси.
Роман Головченко поприветствовал глав делегаций в «Президент-отеле». Нынешняя встреча особенная – впервые за год проходит в очном формате, а наша страна председательствует в Содружестве. Заседание пройдёт в узком и широком составе. На повестке дня 11 вопросов.
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До приезда во Дворец Независимости участников заседания Совета глав правительств СНГ встретил премьер-министр Беларуси. Роман Головченко поприветствовал глав...
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