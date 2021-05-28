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Роман Головченко встретил участников заседания Совета глав правительств СНГ

28.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роман Головченко встретил участников заседания Совета глав правительств СНГ

До приезда во Дворец Независимости участников заседания Совета глав правительств СНГ встретил премьер-министр Беларуси. 

Роман Головченко поприветствовал глав делегаций в «Президент-отеле». Нынешняя встреча особенная – впервые за год проходит в очном формате, а наша страна председательствует в Содружестве. Заседание пройдёт в узком и широком составе. На повестке дня 11 вопросов.

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До приезда во Дворец Независимости участников заседания Совета глав правительств СНГ встретил премьер-министр Беларуси.  Роман Головченко поприветствовал глав...
 
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