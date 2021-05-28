Роман Головченко встретил участников заседания Совета глав правительств СНГ

Источник материала: ОНТ

До приезда во Дворец Независимости участников заседания Совета глав правительств СНГ встретил премьер-министр Беларуси.

Роман Головченко поприветствовал глав делегаций в «Президент-отеле». Нынешняя встреча особенная – впервые за год проходит в очном формате, а наша страна председательствует в Содружестве. Заседание пройдёт в узком и широком составе. На повестке дня 11 вопросов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram