Лукашенко главам правительств стран СНГ: Нужно вести живой диалог, идти друг другу навстречу

Источник материала: ОНТ

28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о плюсах личного взаимодействия, передает БелТА .

В начале мероприятия Александр Лукашенко поздравил народ Азербайджана в лице присутствующих членов делегации с Днем Республики.

Президент Беларуси горячо поприветствовал гостей встречи.

Глава белорусского государства обратил внимание на необходимость доверительного общения между партнерами по Содружеству.





Фото: president.gov.by





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram