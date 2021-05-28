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Лукашенко главам правительств стран СНГ: Нужно вести живой диалог, идти друг другу навстречу

28.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко главам правительств стран СНГ: Нужно вести живой диалог, идти друг другу навстречу

28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о плюсах личного взаимодействия, передает БелТА.

В начале мероприятия Александр Лукашенко поздравил народ Азербайджана в лице присутствующих членов делегации с Днем Республики.

Президент Беларуси горячо поприветствовал гостей встречи. 

Глава белорусского государства обратил внимание на необходимость доверительного общения между партнерами по Содружеству.


Фото: president.gov.by


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28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о плюсах личного...
 
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