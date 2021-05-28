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Лукашенко главам правительств стран СНГ: Нужно вести живой диалог, идти друг другу навстречу
Источник материала: ОНТ
28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о плюсах личного взаимодействия, передает
В начале мероприятия Александр Лукашенко поздравил народ Азербайджана в лице присутствующих членов делегации с Днем Республики.
Президент Беларуси горячо поприветствовал гостей встречи.
Глава белорусского государства обратил внимание на необходимость доверительного общения между партнерами по Содружеству.
Фото: president.gov.by
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28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о плюсах личного...
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