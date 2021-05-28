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«Любань»? Huawei зарегистрировала торговую марку с близким нам названием
Источник материала: Onliner
В интернете
Luban — дань уважения человеку по имени Лу Бань. Он жил в пятом веке до нашей эры и прославился как архитектор, инженер и изобретатель, а также государственный деятель. Лу Бань даже считается покровителем строителей и ремесленников в Китае.
Какой именно продукт Huawei будет удостоен чести называться Luban, неизвестно. Предположительно, это будет специальная модификация уже существующего устройства компании — например, смартфона.
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