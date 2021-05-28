«Любань»? Huawei зарегистрировала торговую марку с близким нам названием

Источник материала: Onliner

В интернете появилась информация о регистрации Huawei торговой марки Luban. К сожалению, с городом в Минской области это название никак не связано. Зато оно отсылает к истории Китая.

Luban — дань уважения человеку по имени Лу Бань. Он жил в пятом веке до нашей эры и прославился как архитектор, инженер и изобретатель, а также государственный деятель. Лу Бань даже считается покровителем строителей и ремесленников в Китае.

Какой именно продукт Huawei будет удостоен чести называться Luban, неизвестно. Предположительно, это будет специальная модификация уже существующего устройства компании — например, смартфона.