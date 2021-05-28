Минск расцвел. Посмотрите, какие красивые фотографии постят белорусы из ботанического сада

Источник материала: Onliner

В Минск наконец-то пришла настоящая весна: все вокруг приобрело приятный оттенок, а шелест листвы пробирается в самые потаенные уголки души. Особенно хорошо сейчас в ботаническом саду: здесь зацвела сирень, да и другие растения постепенно приобретают торжественный вид. Выглядит все как одна сплошная декорация для ваших Instagram-изысканий. Некоторые горожане уже воспользовались этой опцией и теперь усиленно собирают лайки. Может, и вам уже стоит попробовать? А пока можете просто полюбоваться на природную красоту, считая часы до конца рабочего дня.