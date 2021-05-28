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И хлеб, и зрелище: автомобиль доставки попал в курьезную ситуацию (обновлено)

28.05.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о курьезном случае на автобазе в Курасовщине. В яму двумя колесами провалился автомобиль доставки, который вез заказанную пиццу.

По всей видимости, водитель яму не заметил, не учел особенности места, куда он приехал.

— Мне пиццу вез. Успел в срок, у него даже 10 минут осталось. И пицца хорошая — мы уже съели. Мы даже придумали новый слоган: хотите хлеба и зрелищ — закажите пиццу, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

И хлеб, и зрелище: автомобиль доставки попал в курьезную ситуацию (обновлено)

Водитель, выполнив свою основную задачу по доставке горячей пиццы заказчику, теперь решает другую возникшую проблему — как-то надо вытаскивать автомобиль.

И хлеб, и зрелище: автомобиль доставки попал в курьезную ситуацию (обновлено)

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Наша читательница, знакомая с ситуацией, сообщила корреспонденту Onliner, что такая неприятность случилась с водителем Renault из-за особенностей местности на автобазе.

— Водитель доставки не заметил яму из-за того, что там подъем как на мини-эстакаду, — рассказала она.

Знать об этом заранее водитель вряд ли мог. А сориентироваться по ситуации с ходу не удалось.

И хлеб, и зрелище: автомобиль доставки попал в курьезную ситуацию (обновлено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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И хлеб, и зрелище: автомобиль доставки попал в курьезную ситуацию (обновлено)

 
 
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Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о курьезном случае на автобазе в Курасовщине. В яму двумя колесами провалился автомобиль доставки, который вез заказанную...
 
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