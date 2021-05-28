Мужчина нашел в поле телегу с тремя трупами. СК рассказал, что удалось выяснить (обновлено)

Источник материала: Onliner

Двенадцатого марта в поле на территории Рогачевского района местный житель нашел стоящую телегу, а на ней и рядом — трех мертвых мужчин из соседней деревни. Об этом написала «Гомельская правда» со ссылкой на Следственный комитет. Сегодня появились некоторые подробности.

Повозка находилась в двух с половиной километрах от деревни Малые Стрелки. Мужчина о находке сообщил в милицию. СК информирует, что при первичном осмотре видимых повреждений у умерших не обнаружено. Районная газета «Свабоднае слова» уточняла : два тела находились на телеге, а одно рядом. И назвала предварительную причину смерти — употребление неустановленной жидкости.

Сегодня СК сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту обнаружения трупов. По данным следствия, 7 марта трое жителей деревни Княженка отправились на гужевой повозке в соседнюю деревню. Компания состояла из двух братьев 56 и 59 лет и их 45-летнего приятеля. Вечером подъехали к дому знакомого из Малых Стрелок. Тот угостил братьев спиртовой настойкой собственного приготовления. Еще дал им с собой около половины литра.

В последующие дни компания не вернулась в родную деревню. Мужчины проживали раздельно, не имели мобильников, подрабатывали случайными заработками, пили. Односельчане заметили их исчезновение только 12 марта. В тот же день на поле нашли повозку с распряженной лошадью. По обе стороны от телеги на земле лежали припорошенные снегом два тела, на повозке — еще одно.









Впоследствии обыскали дом человека, который угощал спиртным, изъяли бутылки с жидкостью. Эксперты сказали, что отравляющих веществ в них не найдено. Причиной смерти названо переохлаждение. В крови одного умершего концентрация этилового спирта составила 3,8 промилле, у другого — 2,6. Еще у одного этиловый спирт в крови не обнаружен.

Следствие пришло к выводу, что смерть не криминальная. Предварительное расследование прекращено.