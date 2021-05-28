|
Лукашенко улетел на встречу с Путиным. Уже четвертую в этом году
Источник материала: UDF
Фото: sb.by
Как информирует агентство
Накануне, выступая в Палате представителей, Лукашенко обозначил переговорную повестку: в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.
Лукашенко и Путин обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России, а также обменяются мнениями по международной тематике.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры пройдут в сочинской резиденции президента России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)