Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко улетел на встречу с Путиным. Уже четвертую в этом году Переговоры пройдут в сочинской резиденции президента России.

Как информирует агентство, в Сочи сегодня запланированы переговорыс президентом РоссииНакануне, выступая в Палате представителей, Лукашенко обозначил переговорную повестку: в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.Лукашенко и Путин обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России, а также обменяются мнениями по международной тематике.