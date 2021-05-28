ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко улетел на встречу с Путиным. Уже четвертую в этом году

28.05.2021 13:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко улетел на встречу с Путиным. Уже четвертую в этом году
Фото: sb.by
Александр Лукашенко 28 мая направился с рабочим визитом в Россию. Его самолет уже вылетел из Национального аэропорта Минск.

Как информирует агентство БЕЛТА, в Сочи сегодня запланированы переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне, выступая в Палате представителей, Лукашенко обозначил переговорную повестку: в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Лукашенко и Путин обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России, а также обменяются мнениями по международной тематике.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры пройдут в сочинской резиденции президента России.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Любань»? Huawei зарегистрировала торговую марку с близким нам названием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by