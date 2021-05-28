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Главный партнер «Газпрома» в Германии решил уйти из России

28.05.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Главный партнер «Газпрома» в Германии решил уйти из России
Иллюстративное фото
Крупный транснациональный бизнес продолжает сворачивать свое присутствие на российском рынке.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, распродать российские активы решил немецкий энергоконцерн Uniper, один из крупнейших в ФРГ и главный в стране покупатель российского газа.

Компания, которая наряду с французской Engie, германской Wintershall Dea, австрийской OMV и британской Shell входит в число европейских инвесторов в трубопровод Nord Stream 2, рассматривает возможность продажи своих российских электростанций в рамках плана по сокращению выбросов.

Российская «дочка» концерна Unipro владеет пятью газовыми и угольными электростанциями мощностью 11,2 гигаватт, покрывая около 4% от общего потребления электроэнергии в стране.

Uniper уже провела переговоры с «ИнтерРАО», но, не договорившись о цене, ищет других покупателей. Тем не менее принципиальное решение принято.

«Вопрос не в том, состоится ли сделка, а в том - когда», - говорит один из источников Reuters.


Uniper хочет к 2025 году закрыть большинство своих немецких угольных электростанций в рамках плана своего крупнейшего акционера - финской Fortum - перейти к углеродной нейтральности до 2050 года.

Компания Uniper возникла в 2016 году, когда лидер немецкого энергетического рынка E.on, решив сосредоточиться на возобновляемой энергетике, разделил свои активы на две части и передал новой фирме, в частности, весь свой бизнес, связанный с Россией. Так Uniper стала крупнейшим немецким импортером российского газа, совладельцем газопровода «Северный поток» и участником проекта «Северный поток-2».

В полугодовом отчете за прошлый год Uniper указывала на «продолжающиеся проблемы с ресурсами и производительностью труда» у своего российского бизнеса.
 
 
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Uniper хочет к 2025 году закрыть большинство своих немецких угольных электростанций.
 
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