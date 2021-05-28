Фотофакт. Литовские журналисты у границы с портретами белорусских коллег

Источник материала: Салiдарнасць

Рядом с пограничным переходом Шальчининкай-Бенякони.

На границе Литвы и Беларусь прошла акция солидарности с задержанным белорусскими журналистами, которую инициировала правозащитная организация «Репортеры без границ».





Как сообщает БАЖ , представители литовских медиа выстроились в линию у границы, держа в руках портреты подвергшихся репрессиям журналистов.

– Нам было важно продемонстрировать солидарность с нашими коллегами из Беларуси, которые за свою деятельность оказались в заключении, и мы хотели находиться настолько близко к ним, насколько это возможно. Журналисты не должны быть объектом преследования и подвергаться жестокости, – заявил генеральный директор «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.

Напомним, на сегодня за решеткой в Беларуси находятся около 30 журналистов.