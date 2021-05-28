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Фотофакт. Литовские журналисты у границы с портретами белорусских коллег
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Рядом с пограничным переходом Шальчининкай-Бенякони.
На границе Литвы и Беларусь прошла акция солидарности с задержанным белорусскими журналистами, которую инициировала правозащитная организация «Репортеры без границ».
Как сообщает
– Нам было важно продемонстрировать солидарность с нашими коллегами из Беларуси, которые за свою деятельность оказались в заключении, и мы хотели находиться настолько близко к ним, насколько это возможно. Журналисты не должны быть объектом преследования и подвергаться жестокости, – заявил генеральный директор «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.
Напомним, на сегодня за решеткой в Беларуси находятся около 30 журналистов.
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Рядом с пограничным переходом Шальчининкай-Бенякони.
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