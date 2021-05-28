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Символично? Лукашенко пригласил глав правительств СНГ посетить Беловежскую пущу

28.05.2021 13:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав правительств стран — членов СНГ посетить в октябре текущего года Беловежскую пущу, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «РИА Новости».

В ходе заседания глав правительств государств Содружества, которое прошло в Малом зале Дворца Независимости 28 мая, белорусский лидер отметил, что, пользуясь случаем, он хотел бы поздравить всех присутствующих с 30-летием образования СНГ, а также пригласить на следующее заседание Совета глав правительств Содружества в Беларусь.

— Очень прошу передать главам ваших стран мое приглашение посетить Беларусь 15 октября для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое будет приурочено к этому юбилею, — сказал Лукашенко, добавив, что по такому случаю он проведет для коллег из СНГ экскурсию по Беловежской пуще.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав правительств стран — членов СНГ посетить в октябре текущего года Беловежскую пущу, сообщает корреспондент...
 
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