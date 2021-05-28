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Россия не подписалась: Austrian Airlines разрешили лететь в Москву в обход Беларуси

28.05.2021 13:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Австрийская авиакомпания согласовала с российскими властями новый маршрут рейса из Вены в Москву в обход Беларуси. Однако это еще не постоянное решение, разрешение получено на один полет

Авиакомпания Austrian Airlines получила от российских властей разрешение совершить рейс из Вены в Москву по новому маршруту в обход Белоруссии, сообщила ТАСС представитель австрийского авиаперевозчика.

«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно», — сказала представитель авиакомпании.

В Austrian Airlines добавили, что компания все еще ожидает разрешение на выполнение дальнейших пассажирских рейсов из Вены в Москву по альтернативному маршруту, а также транспортных рейсов из Вены в китайский Нанкин, который ранее проходил через воздушное пространство Белоруссии и России.

В четверг, 27 мая, рейс из Вены в Москву был отменен. В авиакомпании тогда сообщили, что не получили разрешение на альтернативный маршрут в облет Беларуси от российской стороны. До этого об аналогичной ситуации рассказали во французской Air France, которой пришлось сначала перенести, а затем отменить рейс из Парижа в Москву.

Официальные пояснения от Росаавиации пояивились только сегодня. И они намекают на то, что в "авиаконфликте" Россия не подписалась быть на стороне Белруси и тоже терять деньги из-за закрытого неба. 

Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из Европы в Россию, обратно или через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Росавиации, поступившем в РБК.

В ведомстве пояснили, что увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний.

Уже сегодня Россия принимала и другие самолеты, летящие в обeход (облет?) Беларуси. Так, в первой половине дня самолеты европейских авиакомпаний во второй московский аэропорт» Домодедово " из Франкфурта (Lufthansa), Варшавы (Lot) облетели Беларусь с севера, а из Цюриха (Swiss) — с юга.
 
 
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Австрийская авиакомпания согласовала с российскими властями новый маршрут рейса из Вены в Москву в обход Беларуси. Однако это еще не постоянное решение,...
 
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