ФБР начало расследование инцидента с самолетом Ryanair

Глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис заявил на пресс-конференции о том, что Федеральное бюро расследований США и Польша начали собственные расследования экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске, в результате которой был задержан известный белорусский оппозиционер Роман Протасевич.





«Наряду с расследованием, начатым в Польше, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР. Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции — это происходит ежедневно, круглосуточно семь дней в неделю», — сказал Кишкис. По его словам, опрошены члены экипажа самолета Ryanair, а также «около 90% всех пассажиров самолета», пишет DW .

Со своей стороны заместитель генпрокурора Литвы Гитас Иванаускас заявил, что самолет еще находится в Вильнюсском аэропорту, поскольку не закончены все запланированные следствием действия. После их выполнения машина сможет покинуть Литву. В ближайшие дни планируется провести дополнительный осмотр лайнера.

По словам Роландаса Кишкиса, вместе с польской прокуратурой создается объединенная следственная группа. В Польше досудебное расследование проводится в связи с тем, что самолет Ryanair зарегистрирован на ее территории, а ФБР, скорее всего, начало расследование, поскольку располагало информацией о том, что среди пассажиров были и граждане США, отметил он.

Глава криминальной полиции Литвы также подтвердил, что Вильнюсский аэропорт получил письмо с угрозами о том, что в самолете заложена бомба, но впоследствии эта информация не подтвердилась. «Письмо получил, когда — не будем отвечать, мы эту информацию проверяем и оцениваем», — сказал Кишкис.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

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