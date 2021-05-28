Источник материала: ProBusiness



Артур Мотин, фото предоставлено героем материала

Учиться на психолога, пожить на Крайнем Севере и в итоге найти «ту самую» компанию, из которой не хочется уходить… Это впечатляющий путь Артура Мотина — HR-директора SoftSwiss . Как раскрывать таланты кандидатов и не проглядеть работу мечты — в истории Артура.

— Всегда хотел быть врачом — помогать людям. Но чтобы поступить в медицинский, мне не хватило фундаментальных знаний. Я понял, что не обязательно помогать физически, можно и с точки зрения психологии, и пошел в Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка на факультет психологии.

Мне сильно повезло: на первом курсе я получил предложение стажироваться в консалтинговой компании «Здесь и Сейчас». Эта работа с первых дней показала мне прикладной характер тех знаний, которые я буду изучать. И когда преподаватель рассказывал о том, как формируется лидерство, я тут же разбирал, как это выглядит в структуре компании.

Я с головой ушел в работу и в книги. Это был 1996 год. Интернет тогда не был распространен, носители информации в основном были только бумажными. Я практически жил в библиотеках.

Белорусская национальная библиотека в то время записывала студентов только с третьего курса. Мне пришлось пойти на обман, чтобы туда попасть — записался по чужому студенческому. Я брал картотеку, искал там несколько красивых слов, которые не понимал (например, «консалтинг», «корпоративная культура»), и пытался найти хоть какую-то литературу по теме.

Когда нашел книгу В.А. Спивака «Корпоративная культура», стал самым счастливым человеком. Ведь корпоративная культура — это то, к чему стремятся все владельцы бизнеса. Это начало любой компании.

Читая книгу за книгой, я находил суть своей будущей профессии.

Новые знания подтолкнули меня уйти на 4-м курсе на социальную психологию. А дальше все случилось, как в американских фильмах: на факультет пришел владелец большой компании, которая развивалась в сегменте B2B и занималась дистрибьюцией, и попросил найти ему студента-психолога, чтобы отвечать за персонал. Преподаватели предложили меня — мы пожали руки.



Артур Мотин, фото предоставлено героем материала

Директор мне сказал: «Ты просто приди и посмотри своими глазами, что происходит у меня в компании. Я как раз в отпуске, можешь никому ничего не объяснять, просто зайти в мой кабинет, сесть за стол и посмотреть на реакции людей». Сотрудники были дружественно настроены, конечно, их интересовало, кто я и что я. Я тогда сам не особо понимал, но активная жизненная позиция мне помогала объяснять, зачем я нужен этой компании.

Я стал искать кандидатов в эту компанию. Первое достижение — привел торгового представителя, который на 80% перевыполнил поставленный план продаж. Это заметило руководство и сказало: «Приведи нам такого же». Я искал филигранно хороших специалистов: параллельно ездил с торговыми представителями по объектам и давал подсказки, как найти ключик к товароведу в рамках большого объема предложений от других компаний-конкурентов.

«Хватило трех минут, чтобы понять, что все срастется»: знакомство с SoftSwiss

К окончанию университета у меня были внушительное портфолио кейсов и опыт работы в частных компаниях, что обеспечивало мне планомерный рост в карьере.

В какой-то момент я понял, что хочу больше практических навыков, вышел из зоны комфорта и выиграл конкурс на одну из вакансий от крупной частной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании с численностью от 60 тысяч человек. Меня перебрасывали на истоки рождения компании, на Крайний Север, в ЯНАО, Новый Уренгой. Теперь я знаю, что такое резко континентальный климат: когда от -40 до +25 градусов всего два часа. В Новом Уренгое я был уже не просто HR, а менеджером по развитию организационного потенциала — готовили проекты к стадии реализации. Это очень большие планы по привлечению и удержанию в регионе высококвалифицированных специалистов, развитию их ключевых компетенций, а значит — и освоению больших бюджетов.

С Иваном Монтиком, основателем SoftSwiss, я познакомился в 2008 году. Я тогда работал в другой ИТ-компании, а он только организовал стартап и арендовал офис по соседству. Я иногда консультировал его по закрытию определенных вакансий. Прошло время, и в 2019 году Иван просто написал мне в соцсетях: «Мне нужен HR-директор, приходи». Это было сказано очень легко. Когда я встретился с ним лично, нам хватило трех минут, чтобы понять, что все срастется.



Артур Мотин, фото предоставлено героем материала

Когда вы идете по офису SoftSwiss, незнакомый человек может сделать вам комплимент или спросить: «Вас хоть чаем напоили?» Или пошутить, например, крикнуть тем, кто полтора часа уже болтает в коворкинге: «Работать пробовали?» — и услышать в ответ: «Пробовали, не получилось». И это все по-доброму и не наиграно.

Мне так понравилась эта атмосфера, что я решил здесь задержаться, хотя у меня в кармане было выгодное в плане финансов предложение уехать в США, в венчурный фонд по разработке уникального продукта по оценке когнитивных процессов у программистов.

«Иногда вспоминаю, что я HR-директор»

В SoftSwiss я лишь иногда вспоминаю о том, что я HR-директор ― в компании все спокойно реагируют на ранги, здесь важна задача и ее реализация.

Главная моя задача тут — раскрывать таланты. Наша компания работает с редкими технологиями — Ruby и Golang и большим портфолио уникальных продуктов. Уровень разработчиков, которых мы ищем в команду — Middle + Senior. Раньше мы никогда не работали с «джунами», только сейчас предпринимаем первые попытки принимать в штат и работать с ребятами уровня junior и переучивать разработчиков с других языков программирования.

При большом потоке кандидатов у HR вырабатывается «насмотренность»: из нескольких он легко может выбрать лучшего. Но это больше механическая работа, важно докопаться до чего-то особенного в каждом человеке.

Я встречал потрясающих кандидатов, в некотором смысле индиго. Это люди, которые еще будучи студентами университета могут за несколько часов подготовить 32 пакета документов на иностранном языке для участия в тендерах. Или на ходу посчитать, сколько денег вы потеряете при конвертации доллара в бразильский реал. Такие люди заражают интересом. Чтобы кандидат попал к нам в компанию, его интерес должен совпасть с нашим.

Я быстро понял, что талантливые люди живут в своем мире: ценят комфорт и не готовы раскрыться сразу, на первой встрече. Поэтому я отказался от манипуляционных схем раскрутки, так как это нечестно по отношению к кандидатам. Подобные инструменты легко распознать, в некоторых моментах манипуляции могут насторожить человека, и тогда будет сложно его расположить к себе. Стараюсь во время собеседования продемонстрировать дружелюбную и комфортную среду нашей компании, и этого достаточно, чтобы кандидаты даже на первой встрече продемонстрировали свои сильные стороны и рассказали больше, чем предполагает стандартное интервью.

«Хотелось об этом кричать»: корпоративная культура SoftSwiss

Когда корпоративная культура становится живым организмом, она самостоятельно притягивает нужных кандидатов и не дает надолго задержаться «кислотным» людям.

Как пример, одна из любимых мной команд нашей компании — поддержка игроков и операторов казино. Это адский труд: постоянно сидеть не в одном, а в нескольких чатах одновременно, решая сложные проблемы платежами, начислениями бонусов и даже сталкиваясь с агрессивной коммуникацией. Несмотря на жесткий график (12-часовой рабочий день) и сложных клиентов (азартные люди), к этим ребятам приятно приехать в гости и просто посидеть в их атмосфере. У них разный возраст, профессиональный и жизненный опыт, но культура взаимодействия остается единой, и это помогает мне подобрать «похожего» на них без лишних усилий и инструментов.

В ИТ есть особая ценность — инновационная среда. Когда люди готовы делиться новостями и мнениями, не боясь, что их неправильно воспримут и оценят. Так у каждого появляется заинтересованность в том, чтобы бизнес существовал и развивался. Иногда я уставший сижу со своими ребятами и думаю: «Может, пойти в другую компанию, где всего три вакансии?» А потом пробегает мысль: «А как же Иван без нас?»

Он, конечно, справится. Но мы настолько разделяем ценность того, как он к нам относится, что идем за ним и стараемся изо всех сил. В нашей компании люди работают годами. У нас 3% текучки кадров, отраслевой уровень — где-то 26%. И я знаю проблему этих трех процентов — в Беларуси мы неизвестны. Нас хорошо знают в Европе, где больше всего наших клиентов. Я как HR-директор стараюсь решать такие задачи.

Я сначала удивлялся, как здесь большая новость может случайно, без лишних акцентов, проговариваться на совещаниях. Например, Иван в какой-то момент сказал, что мы открываем офис на Мальте. И уже через 2 недели показал нам фото, как этот офис выглядит. Благодаря таким новостям ощущаешь масштабы компании и веришь, что в мировом онлайн-гемблинге мы одни из лучших. Мне всегда хотелось об этом кричать. Но потом я понял, что важно просто быть и продолжать расти.

«Впервые боюсь потерять работу»: куда двигаться дальше

Прямо сейчас SoftSwiss — это почти 700 сотрудников. За 2020 год мы приросли на 130%. Моя HR-команда тоже расширилась до 13 человек и мне компания дает возможность нанимать друзей, с которыми я проработал больше 7 лет!

Я начал набирать новых людей в HR-команду с сентября прошлого года, когда понял, что ежедневное количество заявок на вакансии перевалило за 100. Мы могли закрывать вакансии меньшим составом, но была опасность выгорания. Потому что бизнес-команды в процессе роста требуют не только рекрутинга, но и мотивации, поиска «ключиков» к каждому.

Мы усилились и сохранили темп — продолжаем набирать по 55 сотрудников в месяц. Сейчас я расширяю свою команду в Польше и на Мальте. Возможно, скоро начнем работать в Болгарии — там очень хорошее сообщество Ruby-разработчиков и много компаний, которые пишут на Ruby. Я сейчас с командой анализирую рынок труда в Европе: вилки заработных плат, источники поиска и привлечения кандидатов. Изучаю культурные особенности кандидатов, нюансы налогообложения, права. Здесь уже придется интегрировать в проекты кандидатов из разных стран. Это хороший кейс для саморазвития и прокачки профессиональных навыков. И в первую очередь — английского языка.



Артур Мотин, фото предоставлено героем материала

Чтобы самому подтянуть английский и прыгнуть на новую ступень своего развития, я принял решение на несколько лет переехать на Мальту. На острове находится одна десятая всех участников мирового игорного рынка. И мне уже не терпится поработать с большими специалистами менеджерского уровня в этой локации. Сейчас для меня важно бежать дальше — не бояться ставить амбициозные цели и достигать их.

Я впервые боюсь потерять работу.

Это, скорее, приятное ощущение. У меня никогда не было проблем с поиском компании (были проблемы с принятием решений — не всегда попадал в правильные команды), а здесь у меня есть страх. Потому что мне нравится моя работа и моя жизнь вне работы. Именно поэтому я и не выгораю. Мне один раз позвонил знакомый, который пытался стать HR, и сказал, что он к вечеру устал как сорокалетний старик. А я подумал: у меня в 7 утра был бокс, потом я отработал где-то 10 часов, а вечером в начале 9-го стою на скейте и понимаю, что чувствую себя хорошо.

Просто я стараюсь каждый свой день (особенно самый сложный) прожить интересно. С годами это выработалось в привычку — не приходить домой ради того, чтобы отдохнуть, а чтобы порадовать кого-то. Если я устал на работе или мало что успел, стараюсь удивить своих домашних. Например, приношу близким яркие цветы. Однажды зимой чудом достал белую сирень и белые маки. Когда все увидели эту красоту, о работе говорить уже не хотелось.

Партнер проекта — SoftSwiss. Это продуктовый ИТ-бренд, ведущий разработчик ПО для iGaming, первым в мире создавший решение для работы с криптовалютами в сфере онлайн-развлечений. Бренд SoftSwiss основан в 2009 году в Минске. Сегодня SoftSwiss — это международная команда, которая насчитывает более 600 сотрудников и имеет официальное представительство в нескольких странах, включая собственные офисы на Мальте и в Польше.



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