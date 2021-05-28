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«Все случилось как в американских фильмах» — как это парень вырос до HR-директора ИТ-компании
28.05.2021 13:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Учиться на психолога, пожить на Крайнем Севере и в итоге найти «ту самую» компанию, из которой не хочется уходить… Это впечатляющий путь Артура Мотина — HR-директора
— Всегда хотел быть врачом — помогать людям. Но чтобы поступить в медицинский, мне не хватило фундаментальных знаний. Я понял, что не обязательно помогать физически, можно и с точки зрения психологии, и пошел в Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка на факультет психологии.
Мне сильно повезло: на первом курсе я получил предложение стажироваться в консалтинговой компании «Здесь и Сейчас». Эта работа с первых дней показала мне прикладной характер тех знаний, которые я буду изучать. И когда преподаватель рассказывал о том, как формируется лидерство, я тут же разбирал, как это выглядит в структуре компании.
Я с головой ушел в работу и в книги. Это был 1996 год. Интернет тогда не был распространен, носители информации в основном были только бумажными. Я практически жил в библиотеках.
Белорусская национальная библиотека в то время записывала студентов только с третьего курса. Мне пришлось пойти на обман, чтобы туда попасть — записался по чужому студенческому. Я брал картотеку, искал там несколько красивых слов, которые не понимал (например, «консалтинг», «корпоративная культура»), и пытался найти хоть какую-то литературу по теме.
Когда нашел книгу В.А. Спивака «Корпоративная культура», стал самым счастливым человеком. Ведь корпоративная культура — это то, к чему стремятся все владельцы бизнеса. Это начало любой компании.
Читая книгу за книгой, я находил суть своей будущей профессии.
Новые знания подтолкнули меня уйти на 4-м курсе на социальную психологию. А дальше все случилось, как в американских фильмах: на факультет пришел владелец большой компании, которая развивалась в сегменте B2B и занималась дистрибьюцией, и попросил найти ему студента-психолога, чтобы отвечать за персонал. Преподаватели предложили меня — мы пожали руки.
Директор мне сказал: «Ты просто приди и посмотри своими глазами, что происходит у меня в компании. Я как раз в отпуске, можешь никому ничего не объяснять, просто зайти в мой кабинет, сесть за стол и посмотреть на реакции людей». Сотрудники были дружественно настроены, конечно, их интересовало, кто я и что я. Я тогда сам не особо понимал, но активная жизненная позиция мне помогала объяснять, зачем я нужен этой компании.
Я стал искать кандидатов в эту компанию. Первое достижение — привел торгового представителя, который на 80% перевыполнил поставленный план продаж. Это заметило руководство и сказало: «Приведи нам такого же». Я искал филигранно хороших специалистов: параллельно ездил с торговыми представителями по объектам и давал подсказки, как найти ключик к товароведу в рамках большого объема предложений от других компаний-конкурентов.
«Хватило трех минут, чтобы понять, что все срастется»: знакомство с SoftSwiss
К окончанию университета у меня были внушительное портфолио кейсов и опыт работы в частных компаниях, что обеспечивало мне планомерный рост в карьере.
В какой-то момент я понял, что хочу больше практических навыков, вышел из зоны комфорта и выиграл конкурс на одну из вакансий от крупной частной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании с численностью от 60 тысяч человек. Меня перебрасывали на истоки рождения компании, на Крайний Север, в ЯНАО, Новый Уренгой. Теперь я знаю, что такое резко континентальный климат: когда от -40 до +25 градусов всего два часа. В Новом Уренгое я был уже не просто HR, а менеджером по развитию организационного потенциала — готовили проекты к стадии реализации. Это очень большие планы по привлечению и удержанию в регионе высококвалифицированных специалистов, развитию их ключевых компетенций, а значит — и освоению больших бюджетов.
С Иваном Монтиком, основателем SoftSwiss, я познакомился в 2008 году. Я тогда работал в другой ИТ-компании, а он только организовал стартап и арендовал офис по соседству. Я иногда консультировал его по закрытию определенных вакансий. Прошло время, и в 2019 году Иван просто написал мне в соцсетях: «Мне нужен HR-директор, приходи». Это было сказано очень легко. Когда я встретился с ним лично, нам хватило трех минут, чтобы понять, что все срастется.
Когда вы идете по офису SoftSwiss, незнакомый человек может сделать вам комплимент или спросить: «Вас хоть чаем напоили?» Или пошутить, например, крикнуть тем, кто полтора часа уже болтает в коворкинге: «Работать пробовали?» — и услышать в ответ: «Пробовали, не получилось». И это все по-доброму и не наиграно.
Мне так понравилась эта атмосфера, что я решил здесь задержаться, хотя у меня в кармане было выгодное в плане финансов предложение уехать в США, в венчурный фонд по разработке уникального продукта по оценке когнитивных процессов у программистов.
«Иногда вспоминаю, что я HR-директор»
В SoftSwiss я лишь иногда вспоминаю о том, что я HR-директор ― в компании все спокойно реагируют на ранги, здесь важна задача и ее реализация.
Главная моя задача тут — раскрывать таланты. Наша компания работает с редкими технологиями — Ruby и Golang и большим портфолио уникальных продуктов. Уровень разработчиков, которых мы ищем в команду — Middle + Senior. Раньше мы никогда не работали с «джунами», только сейчас предпринимаем первые попытки принимать в штат и работать с ребятами уровня junior и переучивать разработчиков с других языков программирования.
При большом потоке кандидатов у HR вырабатывается «насмотренность»: из нескольких он легко может выбрать лучшего. Но это больше механическая работа, важно докопаться до чего-то особенного в каждом человеке.
Я встречал потрясающих кандидатов, в некотором смысле индиго. Это люди, которые еще будучи студентами университета могут за несколько часов подготовить 32 пакета документов на иностранном языке для участия в тендерах. Или на ходу посчитать, сколько денег вы потеряете при конвертации доллара в бразильский реал. Такие люди заражают интересом. Чтобы кандидат попал к нам в компанию, его интерес должен совпасть с нашим.
Я быстро понял, что талантливые люди живут в своем мире: ценят комфорт и не готовы раскрыться сразу, на первой встрече. Поэтому я отказался от манипуляционных схем раскрутки, так как это нечестно по отношению к кандидатам. Подобные инструменты легко распознать, в некоторых моментах манипуляции могут насторожить человека, и тогда будет сложно его расположить к себе. Стараюсь во время собеседования продемонстрировать дружелюбную и комфортную среду нашей компании, и этого достаточно, чтобы кандидаты даже на первой встрече продемонстрировали свои сильные стороны и рассказали больше, чем предполагает стандартное интервью.
«Хотелось об этом кричать»: корпоративная культура SoftSwiss
Когда корпоративная культура становится живым организмом, она самостоятельно притягивает нужных кандидатов и не дает надолго задержаться «кислотным» людям.
Как пример, одна из любимых мной команд нашей компании — поддержка игроков и операторов казино. Это адский труд: постоянно сидеть не в одном, а в нескольких чатах одновременно, решая сложные проблемы платежами, начислениями бонусов и даже сталкиваясь с агрессивной коммуникацией. Несмотря на жесткий график (12-часовой рабочий день) и сложных клиентов (азартные люди), к этим ребятам приятно приехать в гости и просто посидеть в их атмосфере. У них разный возраст, профессиональный и жизненный опыт, но культура взаимодействия остается единой, и это помогает мне подобрать «похожего» на них без лишних усилий и инструментов.
В ИТ есть особая ценность — инновационная среда. Когда люди готовы делиться новостями и мнениями, не боясь, что их неправильно воспримут и оценят. Так у каждого появляется заинтересованность в том, чтобы бизнес существовал и развивался. Иногда я уставший сижу со своими ребятами и думаю: «Может, пойти в другую компанию, где всего три вакансии?» А потом пробегает мысль: «А как же Иван без нас?»
Он, конечно, справится. Но мы настолько разделяем ценность того, как он к нам относится, что идем за ним и стараемся изо всех сил. В нашей компании люди работают годами. У нас 3% текучки кадров, отраслевой уровень — где-то 26%. И я знаю проблему этих трех процентов — в Беларуси мы неизвестны. Нас хорошо знают в Европе, где больше всего наших клиентов. Я как HR-директор стараюсь решать такие задачи.
Я сначала удивлялся, как здесь большая новость может случайно, без лишних акцентов, проговариваться на совещаниях. Например, Иван в какой-то момент сказал, что мы открываем офис на Мальте. И уже через 2 недели показал нам фото, как этот офис выглядит. Благодаря таким новостям ощущаешь масштабы компании и веришь, что в мировом онлайн-гемблинге мы одни из лучших. Мне всегда хотелось об этом кричать. Но потом я понял, что важно просто быть и продолжать расти.
«Впервые боюсь потерять работу»: куда двигаться дальше
Прямо сейчас SoftSwiss — это почти 700 сотрудников. За 2020 год мы приросли на 130%. Моя HR-команда тоже расширилась до 13 человек и мне компания дает возможность нанимать друзей, с которыми я проработал больше 7 лет!
Я начал набирать новых людей в HR-команду с сентября прошлого года, когда понял, что ежедневное количество заявок на вакансии перевалило за 100. Мы могли закрывать вакансии меньшим составом, но была опасность выгорания. Потому что бизнес-команды в процессе роста требуют не только рекрутинга, но и мотивации, поиска «ключиков» к каждому.
Мы усилились и сохранили темп — продолжаем набирать по 55 сотрудников в месяц.Сейчас я расширяю свою команду в Польше и на Мальте. Возможно, скоро начнем работать в Болгарии — там очень хорошее сообщество Ruby-разработчиков и много компаний, которые пишут на Ruby. Я сейчас с командой анализирую рынок труда в Европе: вилки заработных плат, источники поиска и привлечения кандидатов. Изучаю культурные особенности кандидатов, нюансы налогообложения, права. Здесь уже придется интегрировать в проекты кандидатов из разных стран. Это хороший кейс для саморазвития и прокачки профессиональных навыков. И в первую очередь — английского языка.
Чтобы самому подтянуть английский и прыгнуть на новую ступень своего развития, я принял решение на несколько лет переехать на Мальту. На острове находится одна десятая всех участников мирового игорного рынка. И мне уже не терпится поработать с большими специалистами менеджерского уровня в этой локации. Сейчас для меня важно бежать дальше — не бояться ставить амбициозные цели и достигать их.
Я впервые боюсь потерять работу.
Это, скорее, приятное ощущение. У меня никогда не было проблем с поиском компании (были проблемы с принятием решений — не всегда попадал в правильные команды), а здесь у меня есть страх. Потому что мне нравится моя работа и моя жизнь вне работы. Именно поэтому я и не выгораю. Мне один раз позвонил знакомый, который пытался стать HR, и сказал, что он к вечеру устал как сорокалетний старик. А я подумал: у меня в 7 утра был бокс, потом я отработал где-то 10 часов, а вечером в начале 9-го стою на скейте и понимаю, что чувствую себя хорошо.
Просто я стараюсь каждый свой день (особенно самый сложный) прожить интересно. С годами это выработалось в привычку — не приходить домой ради того, чтобы отдохнуть, а чтобы порадовать кого-то. Если я устал на работе или мало что успел, стараюсь удивить своих домашних. Например, приношу близким яркие цветы. Однажды зимой чудом достал белую сирень и белые маки. Когда все увидели эту красоту, о работе говорить уже не хотелось.
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Учиться на психолога, пожить на Крайнем Севере и в итоге найти «ту самую» компанию, из которой не хочется уходить… Это впечатляющий путь Артура Мотина - HR-директора...
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