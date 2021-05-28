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Астрологи назвали четыре знака Зодиака, склонных к импотенции

28.05.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, склонных к импотенции
Иллюстративное фото
Предрасположенность к импотенции может зависеть от знака Зодиака, под которым рожден мужчина. В связи с этим астрологи дали советы наиболее уязвимым группам людей.

Импотенция, или «половое бессилие», уже давно успешно лечится. Помочь вернуть былые функции организма могут психологи и другие врачи. Однако мужчина и сам может справиться с эректильной дисфункцией с помощью самоконтроля.

Наиболее подверженными импотенции являются мужчины-овны, которые с молодых лет растрачивают свой сексуальный потенциал. Они злоупотребляют алкогольными напитками, запрещенными веществами и вступают в ненадежные связи. Чтобы избежать проблем с мужским здоровьем в будущем, представителям этого знака зодиака стоит научиться контролировать свои желания и быть разборчивее с выбором любовниц.

Мужчины-девы предпочитают холостяцкий образ жизни. Они обладают тяжелым характером, что приносит им много трудностей в общении даже с родственниками. Рожденные под этим знаком зодиака не сдерживают свои эмоции и сильнее остальных подвержены стрессу. Девы быстро теряют интерес к интимной жизни, чтобы это предотвратить, необходимо изменить мировоззрение и избавиться от негативных мыслей.

Мужчинам-скорпионам важно с раннего возраста следить за своим здоровьем. Им свойственны проблемы, схожие с недостатками овнов. Скорпионы неразборчивы в партнершах, падки на алкоголь и другие вредные привычки. Чтобы сохранить эректильную функцию в зрелом возрасте, стоит пересмотреть свой образ жизни и начать заботиться о здоровье.

Мужчины-водолеи страдают из-за своей альтруистичности и фантазий. Они могут часами изучать специальную литературу, чтобы доставить удовольствие женщине, и совсем забывают о себе. Чтобы сохранить активность в постели необходимо не забывать о своем удовлетворении.

Астрологи ранее перечислили знаки зодиака, которые могут быть опасны для мужчин. Некоторые женщины воспринимают своих партнеров как средство достижения целей.
 
 
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